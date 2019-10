CPS Divulga Calendário De Vestibulinho Da Etec Para 2020

O CPS – Centro Paula Souza divulgou, ontem, que já está disponível o calendário do processo seletivo (chamados de ‘Vestibulinhos’) das Etecs – Escolas Técnicas Estaduais para o primeiro semestre de 2020.

A partir de amanhã, dia 11 de outubro, até a próxima terça-feira, dia 15, o candidato pode solicitar a redução de 50% do valor da taxa de inscrição do Vestibulinho, de forma exclusiva pela internet, através do site www.Vestibulinhoetec.com.br. Vale lembrar que as Fatecs – Faculdades de Tecnologia do Estado também estão com processo de inscrição em andamento para o primeiro semestre de 2020.

Atualmente, incluindo a Etec Elias Nechar, o Centro Paula Souza mantém 223 Etecs, distribuídas por 165 municípios de São Paulo. Há 151 cursos técnicos, dos quais 101 cursos técnicos presenciais. Os demais são divididos em cursos técnicos semipresenciais, técnicos online, técnicos na modalidade aberta, integrados ao Ensino Médio e integrados ao Ensino Médio na modalidade EJA – Jovens e Adultos.

As datas do processo seletivo das Etecs são: 11 a 15 de outubro: período para pedir redução da taxa de inscrição do Vestibulinho e entrega da documentação por meio digital (upload). No último dia, a inscrição termina às 15h00; 16 de outubro, até as 15h00 do dia 12 de novembro: prazo para inscrições para o Vestibulinho; 29 de outubro: data do resultado do pedido de redução da taxa de inscrição; 11 de dezembro: Divulgação dos locais de exame do Vestibulinho; 15 de dezembro: exame do Vestibulinho, às 13h30. Gabarito oficial será divulgado a partir das 18h00; 16 de dezembro: Divulgação do gabarito oficial para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo, a partir das 14h00; 17 de dezembro: divulgação do gabarito oficial dos cursos de especialização, a partir das 14h00; 9 de janeiro de 2020: divulgação da lista de convocação dos candidatos inscritos nos cursos técnicos com prova de aptidão; 17 de janeiro de 2020: divulgação da lista de classificação geral do Vestibulinho para os demais cursos; 20 de janeiro de 2020: divulgação da primeira lista de convocação do Vestibulinho; 21 e 22 de janeiro de 2020: matrícula da primeira lista dos convocados; e 23 e 24 de janeiro de 2020: divulgação da segunda lista e matrícula dos convocados da segunda chamada.

