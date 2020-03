CPS Abre Inscrições Para Formação Pedagógica De Graduados

Os professores do CPS – Centro Paula Souza e de outras instituições públicas podem fazer sua inscrição para o curso de ‘Formação Pedagógica Para Graduados Não Licenciados’ até o próximo domingo, dia 8 de março, pela internet. O programa de pós-graduação na modalidade lato sensu é oferecido de forma gratuitamente pelo CPS em parceria com o MEC – Ministério da Educação, por meio do Programa Brasil Profissionalizado. Ao todo, são disponibilizadas 90 vagas para professores do CPS e 10 para educadores que lecionam em outras redes públicas.

O próprio Centro Paula Souza emitiu uma nota oficial, falando a respeito da capacitação: “Em formato de educação a distância, o curso começa no mês de abril e vai até outubro de 2021, com carga horária total de mil horas, sendo 300 de atividades práticas e 700 teóricas. Estão programados três encontros presenciais, na Capital, para a realização de avaliações. Confira o edital. O programa de formação pedagógica existe desde a década de 1980 e já teve diferentes nomes e formatos, mas sempre com o mesmo objetivo: capacitar profissionais graduados que atuam na educação profissional de nível médio em escolas públicas e não contam com licenciatura. O modelo atual já formou mais de 2,5 mil docentes desde 2014”.

Da Reportagem Local