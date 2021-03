CPP Vai Promover 2ª Pizza Solidária em Prol Dos Professores Que Estão Passando Dificuldade

Para ajudar os professores, principalmente os eventuais, que não possuem renda fixa e estão precisando de ajuda financeira devido à pandemia do novo coronavírus, o Centro do Professorado Paulista (CPP) de Catanduva vai promover a segunda edição da ‘Pizza Solidária’.

Estão sendo vendidas pizzas de muçarela, calabresa, presunto e pizza mista (meio a meio). A adesão custa R$30,00 e a retirada será no dia 17 de Abril, das 11h às 13h. Toda renda será revertida em cestas básicas para os professores. Para evitar à propagação da Covid-19 a pizza solidária será estilo drive thru, com o uso obrigatório de máscara de proteção.

“O Clube CPP é a casa dos professores da cidade, então nada mais precioso e importante nesse momento que levantarmos essa bandeira e ajudarmos realmente cada professor que está passando por dificuldades, principalmente na questão da alimentação. Contamos com a ajuda de todos”, informou o clube.

Para os interessados em participar da campanha basta entrar em contato através dos telefones (17)3523-2589 ou (17)99782-0022. A pizza será retirada na sede do CPP, localizada na Rua Marília, 802.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local