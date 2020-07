CPP de Catanduva Promove Feijoada Estilo ‘Drive Thru’ em Prol de Instituições

Uma ação diferente, atraente, apetitosa e solidária. Intitulada como ‘Feijoada D’ajuda’ o Centro do Professorado Paulista (CPP) de Catanduva vai promover uma feijoada em prol de instituições beneficentes. A atividade tem como objetivo amenizar os impactos negativos causados pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, visto que, as entidades dependem de eventos para angariar fundos e arcar com despesas. Este ano, por conta do Covid-19 todos os eventos foram cancelados.

Para evitar à propagação do vírus e aglomeração de pessoas a feijoada será estilo drive thru. As instituições beneficiadas serão: Associação Voluntária da Irmã Ana Maria (AVOIAM), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Projeto Semear, Paróquia Santa Rita, Casa Espírita Mensageiros da Vida Eterna, Pastoral Familiar Diocesana de Catanduva, Núcleo da Convivência Arte e Luz e o Núcleo Educacional Espírita Joanna de Angelis.

Os interessados em adquirir podem entrar em contato através do telefone (17)3522-2374. A adesão custa R$40,00 e a retirada será no dia 19 deste mês, das 10 às 13h. No drive thru é obrigatório o uso de máscara. A feijoada será retirada na sede do CPP, localizada na Rua Marília, 802.

