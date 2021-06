Covid-19: Prefeitura de Itajobi realiza desinfecção em espaços públicos

A Prefeitura de Itajobi tem intensificado o trabalho de desinfecção de espaços públicos. O serviço é executado em parceria com a Secretaria de Saúde. O processo chamado de sanitização tem como objetivo contribuir na eliminação do vírus nos ambientes.

Com auxílio de um equipamento foi realizada a desinfecção no último sábado, dia 29, no hospital pronto socorro, centro de covid-19, fórum, escolas municipais e parques. De acordo com a Prefeitura, o serviço também será executado ao longo da semana.

O produto utilizado é específico para higienização e desinfecção de espaços com potencialidade de contaminação do Coronavírus. Possui baixo odor, além de seu princípio ativo não ser agressivo às pessoas, animal e ao meio ambiente.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local