COVID-19 Faz Vendas De Ovos De Chocolate Cair Em Catanduva

Segundo pesquisa realizada pelo Jornal O Regional, as vendas de ovos de chocolate e bacalhau não estão emplacando como no ano passado, o motivo o novo coronavirus. Os consumidores tem ido muito aos supermercados e abastecido seus carrinhos com produtos da cesta básica e deixando de lado os itens que lembram a páscoa.

Faltando 15 dias para a data mais comemorada dos cristãos, a páscoa deste ano promete ser dentro de casa consumindo apenas o necessário, isto é, os gerentes de algumas redes de mercados esperam que mais próximo a data os clientes comprem os produtos pelo menos para uma simples comemoração em tempos de segurança da saúde e também econômica.

Em conversa com alguns consumidores, eles desabafam que tanto o ovo de chocolate quanto o bacalhau estão bem caros e acreditam que é devido a crise que o mundo vive, e já chegou em Catanduva com o primeiro caso confirmado de coronavirus, muitos querem mesmo segurar e comprar o que precisam para passar pela pandemia. Em média um ovo de chocolate de 150gr da marca mais famosa sai R$35, já o bacalhau de dessalgado congelado de 1kg sai R$ 85.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

