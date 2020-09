“Covid-19 é a Doença Infecciosa que Mais Matou em Catanduva”, Diz Infectologista

“A Covid-19 é a doença infecciosa que mais matou catanduvenses em toda a história, a que mais tinha matado até então era a Aids, em 1995, com 54 óbitos no ano todo. É o dobro e estamos há cinco meses com casos confirmados da Covid, sem contar o que vai ser daqui para frente”, afirmou o infectologista Ricardo Santaella, em uma live realizada na noite de quarta-feira.

Santaella ainda apresentou outros números. A Covid-19 é a terceira causa de mortes atualmente em Catanduva. Perde apenas para as doenças cardiovasculares e tipos câncer. “, Em Catanduva morre em média 800, 900 pessoas por ano. Normalmente, primeiro lugar doenças cardiovasculares, 28%, depois câncer, em terceiro as doenças respiratórias, quarto lugar acidentes. Essas três primeiras causas são no mundo todo. Neste ano quem está em terceiro é a Covid. Já passou as doenças respiratórias”.

Santaella ainda comenta sobre a atuação do Poder Público no combate. “Todo mundo sabe que o governo começou a colocar fase para cada região, só que antes disso, o estado fechou. Fez o lockdown. Foi logo no começo e foi bastante rigorosa. Muito provavelmente isso foi um erro. O que estava acontecendo na cidade de São Paulo, eles simplesmente transferiram para o Estado todo. Não precisaríamos ter fechado naquela época. Hoje em dia, que a grande São Paulo diminui as mortes e internados, vem aumentando na nossa região e tivemos um problema sério: desde que começou estamos na fase laranja, nunca saímos. Outras regiões entraram na vermelha, fizeram um lockdown, resultado, deu uma diminuída brusca e eles foram para a fase amarela. Se faz a fase vermelha bem feita, permite ir para amarela. Mas consegue controlar. É assim que se faz, fase por fase. O pessoal está cansado por justa causa, mas não adianta romper o isolamento, vai morrer mais gente”, finalizou.

Karla Konda

Editora Chefe