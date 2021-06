Covid-19: Catanduva vacina nesta terça-feira pessoas com 48 e 49 anos

Mais um grupo. A vacinação para pessoas com 48 e 49 anos será realizada nesta terça-feira, dia 22. De acordo com a Secretaria de Saúde de Catanduva 1.362 doses serão disponibilizadas para o cronograma de vacinação desta semana.

Para se vacinar é necessário estar munido com documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência atualizado. O atendimento ao público é realizado das 8h às 16h. Atualmente, Catanduva disponibiliza cinco pontos de vacinação, são eles. Secretaria Municipal de Saúde (Rua Pará, nº 255); CRAS Bom Pastor (Av. Pastor José Dutra de Moraes, nº 99); Drive-thru do Aeroporto (Rua Mogi das Cruzes – ao lado do bebedouro da SAEC); Drive-thru do Recinto de Exposições João Zancaner (Rua Olímpia, nº 381) e EMEIF Porf. Luzia Aparecida Sestito Gradella (Av. das Uvas, nº 381).

Vacinômetro – Dados da Secretaria de Saúde apontam que Catanduva aplicou 68.869 doses da vacina contra a covid-19. Desse total, 47.230 foram utilizadas na primeira dose e 21.639 na segunda aplicação do imunizante.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local