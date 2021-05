Covid-19: Catanduva Suspende Vacinação em Motoristas e Cobradores de ônibus

A Secretaria Municipal de Saúde Catanduva informou na noite de segunda-feira, dia 17, que ainda não recebeu, do Governo do Estado, as doses de vacina para imunização contra covid-19 de motoristas e cobradores de ônibus.

Com isso, o atendimento a esse grupo que estava previsto para iniciar na terça-feira, dia 18, ficou suspenso. O Jornal O Regional questionou quantas doses serão necessárias para imunizar o grupo. De acordo com a Prefeitura de Catanduva, serão necessárias 100 doses.

Apesar da suspensão, foi disponibilizado no site: www.vacinaja.sp.gov.br o pré-cadastro aos profissionais de transporte, que deverá obrigatoriamente preenchido, antes da aplicação das doses.

A partir do momento em o município receber o lote do imunizante, a vacinação a esse grupo será iniciada e amplamente divulgada.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local