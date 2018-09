‘Costura Artística’ Atende 121 Crianças Em Catanduva

O projeto “Costura Artística”, implantado pela Prefeitura de Catanduva, atende 121 crianças em escolas municipais. O objetivo do projeto é proporcionar atividades lúdicas aos alunos, com foco no trabalho manual. O público-alvo da iniciativa foi as alunas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental da EMEF Professor Santos Aguiar, na Vila Amêndola, e do Projeto ABC do Saber, no Pedro Nechar.

Conforme informações da Secretaria de Educação, a oficina possibilita que as alunas confeccionem materiais úteis ao dia-dia, ao mesmo tempo em que aprendem o valor do trabalho manual. “O aluno é incentivado a aprender coisas novas e também exercita a atenção, a coordenação motora e a interação com colegas de classe. É bastante proveitoso”, disse a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

De acordo com a arte-educadora Kájsa Salles, o aprendizado envolve desde pontos de costura a mão, com exercícios feitos em papel, a ponto cruz. Na fase avançada, as crianças começam a praticar as atividades em tecidos.

“Para o trabalho, são utilizados tecidos variados, agulhas de bordar, feltro, cola pano, linha grossa colorida, tesoura, papel, cartolina, EVA e TNT, botões de massa, dentre outros. As crianças aprendem a fazer chaveiros em feltro, porta-caneca, avental, porta-moedas, bolsa de higiene pessoal para guardar escovas e creme dental, além de vários outros exemplos”, disse Kájsa.

Após feitos, os trabalhos são expostos no mural da escola e, posteriormente, ficam à disposição para que as crianças possam levar para casa.

Da Reportagem Local