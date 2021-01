Corte de R$ 2,7 Mi em Recursos Estaduais Poderá Afetar Atendimentos em Hospitais

Corte de R$2,7 milhões em recursos estaduais poderá afetar os atendimentos realizados em Catanduva nos Hospitais Emílio Carlos e Padre Albino. Por meio de nota, a Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp) alertou a redução de 12% nos recursos que o governo estadual repassa para as santas casas e aos hospitais filantrópicos pelos programas Pró-Santa Casa e SUStentável.

De acordo com a Fundação Padre Albino, a medida afetará consideravelmente os hospitais que atendem não só Catanduva, mas 18 municípios da região.

“A Fundação Padre Albino diante dessa resolução está preocupada com a qualidade na prestação de serviço e no atendimento a mais de 320 mil pessoas que tem nossos hospitais como referência ambulatorial e de urgência e emergência, exames e cirurgias”, afirmou José Carlos Rodrigues Amarante, presidente do Conselho de Administração da Fundação Padre Albino e 1° diretor vice-presidente da Fehosp.

Para a Fehosp, mesmo em meio à pandemia, o corte vai atingir 180 unidades hospitalares do estado com uma redução de R$ 80 milhões por ano. “Hoje, os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, que são referência no atendimento de média e alta complexidade e para a COVID-19 em 19 municípios, estão com 100% de ocupação na UTI geral do Hospital Padre Albino e 90% na UTI geral do Hospital Emílio Carlos, além de 80% de ocupação na UTI COVID, e esses números estão aumentando diariamente. A medida do Estado impacta todos os nossos atendimentos e não temos como perder esse recurso, é totalmente inviável. Não suportaremos manter o volume e qualidade nos atendimentos com este corte”, afirmou Renata Rocha Bugatti, diretora de saúde e assistencial social da Fundação Padre Albino.

A resolução do Governo do Estado foi publicada no Diário Oficial na quarta-feira, 6 de janeiro.

A Fehosp anunciou ainda que o Governo precisa impedir essa injustiça. “Temos esperança que o Governador impedirá qualquer tipo de redução dos recursos comprometidos para o setor filantrópico da saúde. Caso não encontre uma forma de remediar essa injustiça e se a legítima expectativa do setor que representa aproximadamente 60% dos atendimentos SUS não comover seu coração, a população só terá como alternativa: buscar atendimento nos hospitais públicos estaduais”, afirma o presidente da federação Edson Rogatti.

Karla Konda

Editora Chefe