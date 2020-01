Corrida do Bem em Prol do Hospital do Câncer de Catanduva Será Domingo

Com o intuito de incentivar à prática esportiva e colaborar com o Hospital de Câncer de Catanduva, a Corrida do Bem será realizada neste domingo, 02 de Fevereiro. A corrida terá percurso de 5km e 10km. A largada será no Estádio Municipal Silvio Salles, às 8h. No total, o percurso será de 1h30min nas ruas e avenidas das imediações. A idade mínima para participar da corrida é de 16 anos desde que seja preenchido antes da prova termo de autorização e responsabilidade pelos pais ou responsável legal. “O evento é importante para promover uma ação relacionado a saúde, fazer um encontro entre as famílias e amigos, promover e divulgar o HCC e arrecadar recursos para o tratamento de pacientes das 19 cidades de Catanduva e região”, destacou a Gerente de Captação de Recursos do HCC, Angélica Rodrigues. Todos os participantes receberão medalha ao concluir a prova. Também haverá premiação para os cinco primeiros colocados geral das categorias masculino e feminino. Além de troféus para os três dos cinco primeiros colocados por faixa etária. O candidato também possui direito ao kit atleta, composto uma camiseta e um número de peito com chip. As inscrições podem ser feitas pelo site http://bit.ly/CorridaDoBem2020 pelo 0800 2004 222 ou WhatsApp (17) 99789-8343.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local