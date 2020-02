Corrida do Bem em Prol do Hospital do Câncer Arrecada Mais de R$ 8 Mil

No último domingo, 02 de Fevereiro, foi realizada a Corrida do Bem em prol do Hospital de Câncer de Catanduva. O evento reuniu 278 inscritos que percorreram pelas ruas de Catanduva em gesto de amor e solidariedade.

A corrida teve percurso de 5km e 10km com saída do Estádio Silvio Salles. A renda total do evento, de R$ 8.285,44, será revertida para o custeio do tratamento dos pacientes com câncer.

“Agradecemos a todos os parceiros e apoiadores da Corrida do Bem 2020. A parceria firmada para que o evento acontecesse foi fundamental para o seu sucesso. Agradecemos principalmente aos participantes que abraçaram a causa. Muitos correndo aqui são profissionais, outros estão para superar seus próprios limites em gesto de solidariedade aos pacientes com câncer, que também estão buscando a superação em luta diária contra a doença”, destacou a gerente de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, Angélica Rodrigues.

O HCC realiza tratamento ambulatorial, cirurgias, quimioterapia, radioterapia e tratamento hormonal. A entidade promove eventos e ações com o intuito de angariar fundos para a manutenção e funcionamento do hospital.

As doações podem ser feitas pela conta de energia elétrica, depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222/(17) 3311-3365 e (17) 99789-8343.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local