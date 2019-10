Corrida De Rua De Tabapuã Tem Apoio Da Difusora FM De Catanduva

Em novembro acontecerá uma corrida de Rua de Tabapuã que conta com apoio da Rádio Difusora Catanduva e outras emissoras da cidade. O evento tem previsão para o dia 10 de novembro e é o segundo ano que ela será realizada – Nessa edição em comemoração ao centenário da cidade, haverá vários brindes, prêmios e medalhas.

O lote promocional de inscrições vai até o dia 25 de outubro, no valor de R$ 35. O kit contém camiseta exclusiva, medalha de participação e barra de cereal. Para os atletas de Tabapuã a inscrição com medalha de participação é gratuita, ou R$ 20 com camiseta e barra de cereal. Na categoria kids, a inscrição é gratuita. Os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino receberão troféus e premiação em dinheiro. Também receberão troféus os três primeiros colocados nas categorias por faixa etária e os três primeiros colocados de Tabapuã.

Veja abaixo as categorias: Categoria Geral – Masculino/ Feminino, Categoria Moradores – Masculino/Feminino, Corrida Infantil (Masculino e Feminino). Por idade (Kids) Dente de Leite até 06 anos – 80m, Iniciante de 07 e 08 anos – 100m, Infantil de 09 e 10 anos – 200m, Pré-Mirim de 11 a 12 anos – 400m, Mirim de 13 a 15 anos – 800m. Adulto Masculino – 5km Adulto 1 – 16/24 anos, Adulto 2 – 25/29 anos, Sênior 1 – 30/34 anos, Sênior 2 – 35/39 anos, Master 1 – 40/44 anos, Master 2 – 45/49 anos, Veterano 1 – 50/54 anos, Veterano 2 – 55/59 anos, Veteraníssimo 1 – 60/64 anos, Veteraníssimo 2 – 65+. Adulto Feminino – 5km Adulto 1 – 16/24 anos, Adulto 2 – 25/29 anos, Sênior 1 – 30/34 anos, Sênior 2 – 35/39 anos, Master 1 – 40/44 anos, Master 2 – 45/49 anos, Veterano 1 – 50/54 anos, Veterano 2 – 55/59 anos, Veteraníssimo 1 – 60/64 anos, Veteraníssimo 2 – 65+.

As inscrições podem ser feitas no Ginásio de Esportes ou pelo site www.corridasnaregião.com.br. Mais informações pelo telefone 17 99713-2322 ou pelo WhatsApp da prefeitura de Tabapuã 17 99173-4996.

Ariane Pio

Da Reportagem Local