‘Correspondências de Esperança’ Envia Cartas aos Pacientes Internados com COVID-19

‘Correspondências de Esperança’, feito pelo Comitê do Idoso, promoveu uma ação de Humanização no Dia de Natal, aos pacientes internados pela COVID-19. “Olá. Quero muito que tenha saúde, paz e alegria. Que se recupere logo e saia para encontrar sua família e poder abraçá-los com muito amor e carinho. Feliz Natal e próspero Ano Novo com muita saúde!”, incentiva a mensagem recebida por uma paciente de 53 anos, internada na Unidade Respiratória Aguda, no Hospital Emílio Carlos, recuperando-se da Covid-19.

Hábito quase esquecido em um cotidiano cada vez mais digital, o envio de correspondências em papel foi uma maneira viável e segura encontrada pelo projeto ‘Idosoteca’, do Comitê do Idoso da Fundação Padre Albino que, no dia 25 de dezembro (Natal), fez entrega de cartas com mensagens de otimismo aos pacientes que estão internados com COVID-19.

Uma atividade do Comitê foi realizada no dia 18 de dezembro, onde os pacientes internados no Hospital Emílio Carlos, e alguns colaboradores da Fundação, escreveram cartas direcionadas aos pacientes internados na Unidade Respiratória Aguda. Um membro do Comitê do Idoso, que já atua na realização da Visita Virtual no setor, fez a desinfecção e a entrega das missivas aos pacientes que estiverem internados no dia de Natal (25).

“Este ano foi um período de novos hábitos e de muitas lutas para todos. O Natal remete um momento especial com a família, os pacientes acometidos pela COVID-19 foram obrigados a se afastarem dos seus entes queridos, não podendo receber a visita de pessoas especiais”, explica Bruna Oliveira, Coordenadora do Serviço de Fisioterapia.

“Nos sentimos uma gotinha d’água fazendo a diferença, e essa ação foi realizada com o objetivo de amenizar o sentimento de estar sozinho em uma data especial e levar uma mensagem de esperança”, completou Keity Emiliene Guim, coordenadora do Serviço de Reabilitação.

Fizeram parte da ação, além das profissionais citadas e dos idosos da Idosoteca, Daniela Jacomim Zampieri, Psicóloga; Amanda Patrícia Paulino e Maria Aparecida Batista Nacci, Assistentes Sociais; e Karina Brito Soares Marostegone, Nutricionista. Todos os pacientes envolvidos nesta ação assinaram, de livre e espontânea vontade, o Termo de Autorização de uso de Imagem da Fundação Padre Albino.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local