Correios Se Preparam Para Atender Campanha Black Friday 2019

A Black Friday deste ano acontecerá numa sexta-feira, dia 29 de novembro, e os Correios lançaram na quinta-feira (07) sua campanha interna para o maior evento anual do comércio eletrônico. A campanha foi lançada pelo presidente dos Correios, Floriano Peixoto, na sede da empresa em Brasília.

Para o presidente dos Correios, a robusta capacidade produtiva da empresa para captar e transportar as compras realizadas pela internet comprova a sua relevância para o e-commerce. “As dimensões continentais do país são um enorme desafio para os varejistas e, cada vez mais, os consumidores buscam menores prazos de entrega e preços de frete acessíveis. É por isso que os Correios, atualmente, são o maior operador logístico do segmento de encomendas fracionadas do Brasil”, disse o dirigente.

A empresa fortaleceu ao longo de 2019 sua infraestrutura logística, tecnológica e de segurança para absorver as demandas desse período e garantir a qualidade operacional. A estatal apresenta um índice de 98% das encomendas entregues no prazo e espera um incremento no tráfego destes objetos, que hoje é de mais de 1 milhão de entregas por dia. O incremento acompanha as expectativas de mercado, que preveem um crescimento de 18% com a Black Friday e o período que antecede o Natal, segundo o E-Commerce Brasil.

No Brasil, as compras pela internet significam ainda 5% das vendas do varejo. É grande a expectativa do setor em expandir os negócios e, para isso, a parceria com os Correios é considerada fundamental. Participante do evento, o executivo do E-Commerce Brasil, Tiago Baeta, destacou que o mercado percebeu a melhoria da qualidade na entrega dos Correios, que tem papel importante para democratizar o acesso da população ao comércio eletrônico. “Ainda é preciso descentralizar mais o e-commerce e os Correios podem ser nosso grande parceiro nos próximos anos”, disse.

Ariane Pio

Da Reportagem Local