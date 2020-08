Correios Realiza Mutirão De Entrega Neste Fim De Semana Em Todo País

Os Correios estão realizando mutirões de entrega em todo o país. A força-tarefa faz parte do plano de contingência da empresa, que visa minimizar os impactos à população diante da paralisação parcial do efetivo. O serviço começou ontem (22) e continua ainda hoje (23).

Com o apoio dos empregados da área administrativa, que vão auxiliar na operação, e o remanejamento de veículos – entre outras medidas, a expectativa da empresa é realizar a entrega de um volume quatro vezes maior de encomendas, em fins de semana. Mesmo com a greve de boa parte dos funcionários, as agências estão abertas com a oferta de serviços e produtos, inclusive o SEDEX e o PAC, que continuam sendo postados e entregues. A empresa informa ainda que permanecem temporariamente suspensos os serviços com hora marcada, medida em vigor desde o anúncio da pandemia.

Por motivo de decretos municipais ou estaduais, ou devido aos protocolos preventivos adotados pelos Correios – como sanitização de am-bientes -, algumas unidades de atendimento poderão sofrer alterações em seu funcionamento.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 0100 ou pelo endereço http://www.correios.com.br/fale-com-os-correios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local