Correios Realiza Entrega Da Campanha “Leia Para Uma Criança – 2020” Do Itaú Social

Os Correios são responsáveis pela distribuição dos livros infantis da campanha “Leia Para Uma Criança”, promovida pelo Itaú Social, pelo 10º ano consecutivo. Em 2020, serão enviados um total de 3,6 milhões de livros, cinco mil exemplares com recursos de acessibilidade e quatro mil em braille. A coleção – kit com dois livros infantis – pode ser solicitada até o dia 19/10, ou enquanto durarem os estoques, na página do Leia para uma Criança.

Coleção 2020 – A coleção deste ano é composta por dois livros: “A Visita”, de Antje Damn, e “Com que roupa irei para a Festa do Rei?”, de Tino Freitas e Tonit Zilberman, além das coleções regulares, das coleções em braille e coleções com recursos de acessibilidade.

Nessa década de parceria, os Correios já distribuíram mais de 57 milhões de livros impressos do Programa Leia para uma Criança.

A empresa realiza a entrega por diferentes modalidades de postagem, como SEDEX, PAC e Mala Direta, e oferece todo o suporte logístico, desde a solicitação, até tratamento, expedição e distribuição dos livros.

Com o objetivo de democratizar o acesso a livros infantis de qualidade para crianças residentes nas regiões mais vulneráveis do país, do total, são reservados 1,2 milhão de livros (600 mil Coleções), que serão enviados para um público seleto de municípios, Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e bibliotecas comunitárias.

Os Correios têm enorme satisfação em fazer parte desta iniciativa do Itaú Social. O Programa Leia para uma Criança busca estimular a leitura na primeira infância, contribuir para o fortalecimento de vínculos afetivos entre adultos e crianças e promover o acesso à leitura de qualidade, como direitos de todos.

Com o apoio da estatal, única empresa com malha logística capaz de realizar entregas em todo o território nacional, a campanha consegue chegar aos lares de milhares de famílias brasileiras, em todo o país.

Ariane Pio

Da Reportagem Local