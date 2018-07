Correios Passam a Emitir Carteira de Trabalho

A partir do mês que vem, os Correios poderão emitir carteira de trabalho. A informação é do Ministério do Trabalho. O responsável pela agência de Catanduva, Henver Nahaes, aponta que o objetivo é o de melhorar o atendimento. A novidade foi anunciada no início da semana e tem 30 dias para começar a ser implantada em todo Estado de São Paulo.

Atualmente, apenas o Poupatempo oferece o serviço na Cidade Feitiço. Na região, a emissão das carteiras de trabalho é feita diretamente pelas prefeituras. “Temos uma rede de emissão de carteiras de trabalho de órgãos conveniados, que são as prefeituras locais na região toda como Santa Adélia, Ariranha e aqui em Catanduva o Poupatempo. Com os Correios emitindo, só vai acrescentar mais. Mais uma prestação de serviços. O objetivo é o de agilizar todos os procedimentos e oferecer opção também, porque os Correios que é um polo de serviços públicos e existem unidades em vários bairros”, disse.

A novidade foi definida durante reunião entre o Ministério do Trabalho e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A medida faz parte de um acordo de cooperação técnica para a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social. O projeto piloto deverá ser implantado em 30 dias.

O secretário-executivo subs­­tituto do Ministério do Trabalho, Admilson Moreira, disse que a iniciativa é a de descentralizar a emissão de carteira de trabalho manual e informatizada do Ministério, além de ter o serviço mais próximo da população. “O propósito da parceria é oferecer um serviço mais ágil e acessível ao trabalhador”, contou.

Nos cinco primeiros meses do ano, foram emitidas mais de 2,3 milhões de carteiras de trabalho em todo território brasileiro. Sendo que 580 mil delas foram só no Estado de São Paulo.

O serviço de emissão de carteiras está disponível nas unidades do Ministério do Trabalho e em unidades descentralizadas em todo o país, por meio de parcerias com estados e municípios. A rede conta com mais de 2,1 mil postos de atendimento.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local