Correios Oferece Novas Opções Para Envio de Mensagens em Entrega Digital

Os Correios lançaram a Entrega Digital, serviço que permite a troca de mensagens de caráter formal/oficial, entre pessoas e instituições, de maneira fácil, rápida e segura, por meio de plataforma tecnológica multilateral. Com a expansão desse serviço, agora os Correios disponibilizam uma nova opção aos clientes: contratar o envio do arquivo digital, sem a necessidade da contratação da remessa física. O principal objetivo é possibilitar a órgãos e empresas, de forma geral, o envio de comunicações aos cidadãos utilizando o aplicativo dos Correios – o que posiciona a estatal como uma empresa moderna, que oferece soluções físicas e digitais, de acordo com a necessidade dos clientes.

Diante do avanço das comunicações digitais em meio à pandemia, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) firmou parceria inédita com os Correios para disponibilizar a carta de exigência aos cidadãos também de forma on-line, no aplicativo dos Correios.

As mais de 1,7 milhão de correspondências começaram a ser enviadas, em todo o país, aos endereços das pessoas que necessitem atualizar ou complementar alguma documentação junto ao INSS. Esse público também já consegue visualizar a correspondência no aplicativo dos Correios, na sessão Minhas Mensagens. Essa alternativa multicanal permite aos destinatários terem acesso às correspondências, mesmo diante de situações que impossibilitam a entrega da carta física, como por exemplo, um endereço desatualizado.

Para acessar a notificação digital enviada pelo INSS, basta baixar o aplicativo Correios no smartphone e fazer um breve cadastro utilizando o CPF. A tela principal traz vários serviços como Rastreamento de Objetos e Busca Agência. Em ‘Minhas Mensagens’, o usuário acessa a sua caixa pessoal de correspondências, onde poderá verificar se foi notificado pelo INSS para entrega de documentação. Essa funcionalidade já está disponível no aplicativo Correios em dispositivos Android e, em breve, também em sistema iOS.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local