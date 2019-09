Correios Lançam Selos “Riquezas Da Fauna Brasileira” Em Parceria Com O Inpa

Os Correios lançaram na segunda-feira (23) três selos que homenageiam diferentes e exóticas espécies da fauna brasileira: o mico-leão-preto, a preguiça-de-coleira e o cupinzeiro luminoso. Dentre as quatro espécies de micos-leões que a Mata Atlântica abriga, o mico-leão-preto é símbolo do estado de São Paulo.

Com a devastação da floresta, esses pequenos primatas foram considerados extintos por 65 anos devido à ausência de registros na natureza. Em 1970, a espécie foi redescoberta e, atualmente, restam cerca de 1500 indivíduos.

As fotos que ilustram os selos foram tiradas em ambiente natural e destacam a beleza dos dois mamíferos e as peculiaridades do fenômeno luminoso do cupinzeiro, contrastando o forte matiz verde com o fundo escuro do anoitecer. Foram usadas técnicas de fotografia e computação gráfica. As fotos são de Ary Bassous (cupinzeiro luminoso), Gabriela Cabral Rezende (mico-leão preto) e Fabio Lima/Instituto Tamanduá (preguiça-decoleira).

O evento de apresentação aconteceu ontem (24), às 10h, no Auditório da Biblioteca do Inpa (Campus I), bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A solenidade faz parte da programação nacional de lançamento de selos dos Correios e Manaus foi escolhida para ser sede desse importante evento filatélico que também vai celebrar o aniversário de 65 anos do Inpa, que é referência no Brasil e no mundo como centro de pesquisa da Amazônia.

A tiragem total é de 300 mil exemplares com valor de R$2,70 por unidade. Segundo os Correios as agências estão recebendo gradativamente o selo comemorativo, mas já podem ser comprados pelo site dos Correios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local