Correios Lança Edição De Natal Selo Especial de Artista do Designer Gráfico

Os Correios colocam em circulação na segunda-feira (25), em todo o Brasil, o Selo de Natal 2019. Para eleger a arte desta tradicional emissão, pela primeira vez a empresa realizou um concurso aberto voltado a estudantes e profissionais das áreas de artes visuais, que tiveram a oportunidade de eternizar seus nomes no acervo filatélico e artístico, nacional e internacional.

O processo ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2019 e contou com uma banca julgadora formada por artistas, designers, administradores postais e filatelistas, entre outros profissionais. A vencedora foi Giana Pundek Tenius, designer gráfico e filatelista de Curitiba/PR. Foi sua paixão pela arte dos selos que a motivou a participar do concurso.

Na arte criada por Giana, o cenário natalino – representado pela estrela, a guirlanda, o pinheirinho e o número da casa – tem como figura central uma menina levando uma carta endereçada ao Papai Noel.

A ideia é mostrar que a realidade pode ser construída a partir de um sonho, de uma intenção, e que os Correios, como instituição centenária, fazem parte desse momento. A cena representada na peça traz à lembrança a principal ação social da empresa e maior ação natalina do Brasil: a campanha Papai Noel dos Correios, que em 2019 completa 30 anos de existência.

Na criação do selo foram usadas técnicas de aquarela e computação gráfica. A emissão tem tiragem de 1,2 milhão de selos, que estarão disponíveis nas principais agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios.

Ariane Pio

Da Reportagem Local