Correios de Catanduva Não Aderem À Greve Mas Compras Online Podem Atrasar

Na noite de terça-feira (10) os trabalhadores dos Correios decretaram greve geral, por tempo indeterminado. Embora ainda esteja avaliando o real impacto da paralisação, a empresa afirma que os serviços foram parcialmente afetados. A categoria pede reajuste salarial com reposição da inflação e é contra a privatização da empresa.

Os trabalhadores da empresa querem também a reconsideração quanto a retirada de pais e mães do plano de saúde, melhores condições de trabalho e outros benefícios.

Segundo os Correios, a greve “não afeta os serviços de atendimento da estatal”. A empresa informou que pela manhã 82% do efetivo total estava trabalhando regularmente.

Em nota, a direção dos Correios informou ter participado de 10 encontros com os representantes dos trabalhadores para apresentar propostas dentro das condições possíveis, “considerando o prejuízo acumulado na ordem de R$ 3 bilhões”. A nota também fala em ‘paralisação parcial’ e diz que colocou em prática plano para ‘minimizar os impactos à população’.

A cidade de Catanduva não aderiu à greve, segundo informações os trabalhadores estão operando normalmente suas atividades, mas compras feitas em site dependendo do serviço dos correios de cidades maiores pode sim chegar com atraso.

A rede de atendimento está aberta em todo o país e os serviços, inclusive SEDEX e PAC, continuam sendo postados e entregues em todos os municípios. Os serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje) estão com postagens temporariamente suspensas.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelo telefone 0800 725 0100 ou pelo endereço http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local