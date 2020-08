Correios Apresentam Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho Para Evitar Paralisações

Os Correios, empresa responsável por grande parte da entrega de encomendas e pacotes em território nacional, apresentou uma proposta de acordo com os funcionários para evitar paralisações do serviço. Segundo nota divulgada pela empresa, o trabalho de readequação da realidade da empresa vem sendo feito em respeito à legislação e à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As medidas visam, ainda, à saúde e ao equilíbrio financeiro da instituição. As negociações vem sendo feitas em meio à alta do e-commerce – a movimentação de produtos vendidos online por lojas e pessoas de todas as regiões do país.

O aumento ocorre por causa das restrições de comércio presencial em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Segundo os sindicatos de funcionários da empresa, a razão de possíveis paralisações seria uma série de ajustes em benefícios e concessões já estabelecidas pela empresa. A empresa informa que há vários pontos das reivindicações dos funcionários que não remetem ao acordo ofertado, como a modificação dos planos de saúde e a retirada de direitos, e que deve haver uma sensibilização para o momento delicado nacionalmente.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

