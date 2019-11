Corpo de Bombeiros Orienta Como Prevenir Acidentes Domésticos nas Férias Escolares

O tão esperado período de férias chegou. Junto, uma notícia preocupante, especialmente para os pais aumentam a incidência de acidentes domésticos, justamente porque os pequenos querem fugir da rotina e praticar atividades diferentes. Por isso, é fundamental que os responsáveis fiquem de olho.

O Capitão e Comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val, deu dicas de como evitar acidentes com crianças. “Orientamos que os pais instalem portões nas extremidades das escadas. Também realiza a proteção nas tomadas elétricas, retire dos berços e cercadinhos almofadas, cobertores soltos, bichos de pelúcia e protetores, isso pode sufocar o bebê. Outra dica são os pequenos objetivos como botões, porcas, agulhas, alfinetes e moedas no chão ou em cima de mesas e locais baixos, podem asfixiar a criança”, comentou.

Apesar do cuidado redobrado sempre ser com as crianças, os idosos também precisam de atenção especial. Afinal, segundo o Corpo de Bombeiros 75% das ocorrências das quedas com os mais velhos acontecem dentro de casa. Por isso, crianças e idosos precisam de atenção redobrada e medidas básicas podem trazer mais segurança. “É muito importante manter a casa iluminada, por isso, recomendamos que sejam instalados abajures e que tenha sempre telefones próximos à cama. Também é muito importante a residência ter barras fixas ao lado do chuveiro e do vaso sanitário. Deve-se sempre utilizar a escada doméstica, orientamos que os idosos não confiem em banquetas para acessar armários ou trocar lâmpadas. Outra dica fundamental é que, se possível, o idoso tome banho sentado, desse modo pode evitar quedas. Os ambientes molhados e encerados exigem uma atenção dobrada, orientamos que não coloque tapetes soltos ao lado de escadas e corredores. Chinelos e sapatos inadequados ou em más condições podem causar quedas”, detalhou.

Há dicas importantes caso ocorra acidentes com vítimas conscientes ou inconscientes. “Em caso de acidente com vítima consciente, orientamos que ligue 190,192 ou 193, chame o socorro imediatamente. Analise os sinais de respiração e pulso, se estiver sem respiração ou agonizando para respirar, orientamos que deite a vítima de costas numa superfície rígida e posicione seus braços estendidos com os dedos entrelaçados no centro do tórax da vítima, entre os mamilos. Utilize o peso do seu corpo e inicie compressões torácicas de forma rápida e forte. É importante ressaltar que a manobra deve ser efetuada com frequência de 100 compressões por minuto e permita o retorno total da parece torácica da vítima. É fundamental que o procedimento não seja interrompido até a chegada das equipes de emergência. Em caso de acidente com vítima consciente, mantenha a vítima calma e eleve o membro com sangramento ou hemorragia, com pano limpo pressione o local da hemorragia para minimizar a perda de sangue até a chegada da equipe médica”, finalizou o capitão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local