Corpo de Bombeiros de Catanduva Faz Resgate de Cachorros Abandonados

A equipe do Corpo de Bombeiros de Catanduva foi acionada na manhã de ontem (02) em uma operação para resgatar seis filhotes de cachorros, na Rodovia Pedro Monteleone no KM 206, próximo a uma Agroindústria. De acordo com informações de testemunhas eles foram deixados com um litro de leite e ração.

Os filhotes foram encaminhados para a Associação Solidária aos Animais de Catanduva (ASA) para avaliação médica e exames. No momento, a protetora de animais, Ivânia Soldati está proporcionado abrigo temporário até acharem um lar. “Todos estão para doação com responsabilidade. A castração de todos, tanto macho como as fêmeas é garantida ao seis meses. Obrigada ao Corpo de Bombeiros que fez o resgate dos filhotes que foram abandonados à própria sorte e à ASA pela doação de avaliações e exames”, destacou Ivânia.

No momento os cuidadores precisam de doações de vermífugos, ração Golden filhotes Mini Bits e 6 doses de vacinas V8. Os interessados em contribuir podem entrar em contato com Ivânia através do telefone (17)99137-9896.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook