Corpo de Bombeiros de Catanduva Alerta Sobre Risco de Incêndios

Os bombeiros estão sempre alertas para atender aos chamados de incêndio mas mesmo assim eles dão dicas de como evitar os riscos de incêndio e o que as pessoas devem seguir corretamente para sempre estar dentro das normas de segurança.

O fogo é formado por quatro elementos Calor + Combustível + Oxigênio + Reação Química em Cadeia. Apagar o fogo significa retirar um desses fatores. Dentre as classe de incêndio as principais são : Sólidos Combustíveis, Líquidos / Gases Inflamáveis, Materiais Energizados

Na Cozinha O Cuidado Deve Ser Redobrado: nunca deixe panelas no fogo e se ausente do local, não deixa panos de prato, cortinas perto do fogão, em caso de acidente com fogo em panela com óleo, jamais jogue água. ou abafe com a tampa ou pano úmido.

O que fazer em caso de incêndio? Identifique a situação; Retire as pessoas do local, sempre por escadas de emergência; Acione o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Desligue a energia elétrica e o gás. Aguarde os Bombeiros e forneça as seguintes informações: Se há vitimas e onde estão, Aponte os melhores acessos até a região, Informe o local exato da emergência, A provável causa do incêndio.

É obrigatório que todo edifício ou condomínio tenha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB.

Converse com o síndico e vizinhos sobre a importância desse assunto.

Em caso de dúvidas, consulte o Portal Via Fácil, no site do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Deve ter uma planta do imóvel onde estejam localizadas todas as informações contra Incêndio: local dos extintores, hidrantes, rotas de fuga e saídas de emergência.

Descrever quais as ações e responsabilidades da brigada de incêndio.

Quais as orientações e procedimentos para ocupantes, moradores e funcionários do prédio, em caso de incêndio.

Estabelecer e comunicar a todos um ponto de encontro, do lado de fora do edifício.

Treinar, ao menos duas vezes por ano, esse procedimento de abandono. Em Casos De Emegência: Mantenha calma;

Forneça ao atendente do Corpo de Bombeiros o endereço da emergência, com NOME DA CIDADE, RUA,NÚMERO E PONTO DE REFERÊNCIA;

Confie e responda as perguntas do atendente;

O serviço 193 destina-se a emergências, EVITE TROTES.

Ariane Pio

Da Reportagem Local