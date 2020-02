Corpo de Bombeiros Dão Dicas de Segurança Para Evitar Acidentes na Estrada

O aumento da frota de veículos e a imprudência dos motoristas aumentam o risco de acidentes nas estradas. Preocupados com a estatística crescente desse tipo de acidente, o Corpo de Bombeiros de Catanduva, alerta para a importância de manter os cuidados de segurança no trânsito para evitar acidentes.

“Planeje a viagem, inclusive períodos de descanso. Prefira viajar de dia, em condições de boa visibilidade e antes de viajar verifique as condições do veículo. Muitos acidentes são causados por negligência, imperícia e imprudência na direção. Por isso, é necessário inspecionar os itens do seu carro, tais como: equipamentos de segurança (extintor, cintos), freios, sistema elétrico, pneus estepe, alinhamento da direção, balanceamento de rodas, amortecedores, motor (nível de óleo do motor, correias, mangueiras, ruídos anormais, regulagem, velas e cabos) e radiador (nível de água com o carro desligado)”, explicou o Capitão e Comandante do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val.

Outra dica importante é antes de viajar, verificar se a estrada não está obstruída por quedas de barreira, principalmente em época de chuvas. “Em períodos de chuva como esse que estamos à orientação é que reduza a velocidade, aumente a distância dos veículos da frente. Os pneus podem perder o contato com o asfalto quando está chovendo ou a pista está molhada – aquaplanar – e perder a direção é comum. Nessa situação deve-se manter a marcha engrenada, diminuir a aceleração, sem frear. Acender os faróis, girar suavemente a direção para a esquerda e para a direita até conseguir controlar o veículo”, comentou.

Durante uma ultrapassagem é fundamental seguir as orientações. “A manobra de ultrapassagem deve ser rápida e segura, só retorne à pista após localizar o veículo ultrapassado pelo retrovisor. Certifique-se de que a faixa da esquerda está livre e de que há espaço suficiente para a manobra. Com chuva, a ultrapassagem é mais perigosa e exige atenção redobrada, pois o veículo da frente provoca uma cortina d’água que dificulta a visibilidade”, ressaltou. Além das dicas de segurança durante as viagens, há orientações importantes ao trafegar dentro da cidade. “Há alguns pontos que os motoristas devem ficar atentos, principalmente com o uso de aparelho celular enquanto dirige. O uso do celular reduz a atenção do motorista e contribui para aumentar o risco de colisão. Outro ponto importante é a ingestão de álcool, que mesmo em pequenas quantidades, diminui a coordenação motora e os reflexos. E por fim, um item essencial que é o cinto de segurança, fator na prevenção de mortes nas estradas e deve ser utilizado inclusive no banco de trás”, finalizou Luciano.

Em caso de emergência os Bombeiros orientam que sinalize o local a uma distância de pelo menos 200 metros, isso evita outros acidentes. Em caso de se deparar com algum acidente, a orientação é de que mantenha a calma e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou a Polícia Militar.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local