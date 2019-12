Corpo de Bombeiros dão dicas de segurança para evitar acidentes com enfeites de Natal

O clima natalino já tomou conta de Catanduva e a decoração é um item imprescindível, as cores e as luzes do natal são típicos da época. Porém, a compra e a instalação dos tradicionais piscas-piscas, exigem cuidados e algumas prevenções. Por isso, o Corpo de Bombeiros de Catanduva chama atenção para regras simples, que podem evitar acidentes domésticos, tais como: curto circuito, choques elétricos e até mesmo incêndio.

De acordo com o Capitão e Comandante do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val, o primeiro passo é verificar o estado de conservação dos enfeites, se serão reaproveitados de um ano para o outro. Ao realizar a compra, analisar os equipamentos de boa procedência, ou seja, que possuam o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). E no momento da instalação, seguir todas as instruções contidas nas embalagens dos produtos.

“Antes de iniciar a montagem dos enfeites elétricos faça um planejamento e observe os riscos ao redor. Não deixe enfeites objetos pequenos jogados no chão ou afixados nas partes baixas das árvores de natal ou decoração, há risco de crianças engolirem, podendo sofrer engasgamento ou dano maior à saúde. Não utilize materiais velhos de anos anteriores que possuam emendas, ressecados pelo tempo ou possuam fios descascados. Orientamos também que evite montar decorações que utilizam energia elétrica próximo a sofás, cortinas ou outros materiais combustíveis, pois podem iniciar um incêndio. É muito importante que tenha atenção à tomadas onde irá ligar os piscas-piscas para não causar sobrecarga”, explicou.

Para adornar o exterior da casa, recomenda-se cuidado redobrado. Por estar mais vulnerável ao calor e à chuva, se não forem adotadas medidas preventivas, poderá haver um maior risco de choque elétrico e curto-circuito. “O cuidado deve ser dobrado com as partes que irão ficar expostas ao sol e as chuvas, devido ao risco de curto circuito, principalmente em emendas ou plugs desprotegidos. Outra dica importante são as fachadas, orientamos que não seja feita a instalação de decorações próximo a postes de energia ou fios de rede elétrica”, destacou o capitão.

Por fim, os Bombeiros advertem que os donos da casa ou do estabelecimento devem desligar os equipamentos quando não houver pessoas no local. “Orientamos a desligar as decorações e enfeites ao sair de casa ou deitar, para que acidentes sejam evitados e o alto consumo de energia também. Estes cuidados evitam curtos circuitos, choques elétricos e incêndios e permitem que toda família desfrute do natal em um ambiente seguro e harmonioso”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local