Corpo de Bombeiros Dão Dicas de Como Prevenir Acidentes Elétricos

Responsáveis por atender chamadas emergenciais, o Corpo de Bombeiros de Catanduva, em entrevista ao O Regional, informou sobre medidas de segurança para evitar acidentes elétricos. O Capitão e Comandante do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val, destacou que as consequências dos choques elétricos podem ser gravíssimas.

O choque elétrico é a passagem de uma corrente elétrica através do corpo, utilizando-o como um condutor. Esta passagem de corrente pode causar um susto, podendo também causar queimaduras, parada cardíaca ou até mesmo a morte.

“Nós orientamos que o indivíduo nunca mexa na interna das tomadas, seja com os dedos ou com objetos e não deixe as crianças brincarem com as tomadas, vede todas as tomadas com protetores especiais ou um pedaço de esparadrapo largo. Ao trocar lâmpadas, toque somente na extremidade do suporte e no vidro da lâmpada elétrica. Se possível, desligue a chave geral antes de realizar a troca. Outra dica importante não mudar a chave de temperatura (inverno/verão) do chuveiro elétrico com o corpo molhado e o chuveiro ligado. Também mantenha os aparelhos elétricos em bom estado para evitar sobrecarga mau contato e curto-circuito. Não hesite em mandar consertá-los sempre que apresentarem problemas ou causarem pequenos choques”, explicou o Capitão.

O manuseio dos itens domésticos também merece atenção redobrada. “Ao usar o ferro de passar roupa, esteja sempre com os pés calçados. Nunca deixe o ferro elétrico ligado quando tiver que se ausentar para realizar outra tarefa , mesmo que seja por alguns minutos, isso pode causar grandes incêndios. Observe se os orifícios e grades de ventilação dos eletrodomésticos (como T.V., vídeo e forno de micro-ondas) não se encontram vedados por panos decorativos , cobertas, etc. Não sobrecarregue as instalações elétricas com vários utensílios ao mesmo tempo , pois os fios esquentam e podem ocasionar um incêndio. Não deixar lâmpadas, velas acesas e aquecedores perto de cortinas e se a casa ficar desocupada por um período prolongado desligue a chave elétrica principal”, ressaltou.

Há dicas importantes em caso de uma colisão de veículos com postes. “Não saia do veículo. Se houver um cabo partido em contato com o veículo você poderá tomar um choque. Em situação de incêndio do veículo, abra a porta e pule com os pés juntos, o mais distante possível, sem tocar na lataria do carro. Se estiver do lado de fora do veículo que está em contato com os cabos, não encoste no veículo, pois ele poderá estar energizado. Não tente socorrer vítimas que estiverem em contato com fios partidos” destacou Luciano.

Em caso de vítimas de choque elétrico algumas regras são fundamentais. “Se houver parada cardiorrespiratória, aplique as manobras de ressuscitação. As manobras devem ser realizadas, por pelo menos, uma pessoa devidamente treinada. Cubra as queimaduras com uma gaze ou com um pano bem limpo. Se a pessoa estiver consciente, deite-a de costas, com as pernas elevadas, caso esteja inconsciente, deite-a de lado. Se necessário, cubra a pessoa com um cobertor e mantenha-a calma, isole o local e desligue o aparelho da tomada ou a chave geral. Se necessário o corte de energia ligue para empresa de energia da sua região”, finalizou.

Em caso de emergência a orientação é de que acione o Corpo de Bombeiros através do 193, ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pelo 192 e até mesmo a Polícia Militar pelo 190.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local