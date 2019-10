Corpo de Bombeiros dá Dicas de Segurança Para Evitar Incidentes no Verão

O Capitão e Comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, José Luciano Val, concedeu entrevista ao Jornal Regional, com orientações e dicas de como evitar afogamento já que estamos em período de alta estação. “Não temos um número preciso de ocorrências, mas nesta época do ano aumenta bastante o número de vítimas por afogamento tanto em piscinas, quanto em represas da região”, comentou o capitão.

Os afogamentos podem ocorrer em rios, piscinas, praias e até mesmo em banheiras de casa ou baldes, portanto, é necessário estar atento. No caso dos bebês e crianças, a orientação é que os pais não devem deixá-las sozinhas durante o banho ou próximo a recipientes que contenham líquidos. “Infelizmente, atendemos ocorrências em que o bebê vem à óbito por ter se afogado em baldes em que a profundidade é de 20L. Por isso, orientamos aos pais ou cuidadores para que tenham cautela com as crianças”, ressaltou Luciano.

No caso dos adultos, a dica é de que não efetue mergulho em águas escuras (rios e represas), devido o risco de conter objetos no fundo como troncos, cercas, redes. Em piscinas, o mergulho também deve ser evitado, pois há risco de sofrer lesões na cabeça ou em algum objeto, sofrendo assim, lesão na coluna, ficando paraplégico, tetraplégico ou até mesmo vindo a óbito. Outra dica é não entrar na água sob o efeito de bebidas alcoólicas ou após a alimentação com o estômago cheio, principalmente se estiver sozinho.

Em caso de primeiros socorros para afogamento, é preciso prover o cérebro e o coração de oxigênio, ou seja, respiração boca-a-boca e reanimação cardiopulmonar, até que a vítima tenha condições para fazê-lo sem ajuda externa, ou seja, entregue a um serviço médico especializado. Para socorrer alguém que está se afogando, deve-se oferecer algum objeto para que a vítima possa segurar como cordas, boia, pedaço de pau, prancha. Ao ser retirada da água, a vítima deverá ficar deitada de barriga para cima e com a cabeça de lado, a fim de que não ocorra aspiração de líquidos. Essa posição também impede que a língua bloqueie a garganta, facilitando a saída de líquidos. “A orientação é de que quem for realizar o salvamento utilize objetos seguros, jamais tenha contato físico com quem está se afogando, pois assim os dois correm o risco de se afogarem”, finalizou.

Outra recomendação é evitar andar próximo de rios , pontes ou locais em que existam bueiros, pois quando estiver ocorrendo uma enxurrada a vítima poderá ser levada pela correnteza. Em caso de afogamento, a orientação é manter a calma, ligar para 190, 192 ou 193 – informar o endereço da emergência, com nome da cidade, rua, número e algum ponto de referência.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local