Coronavírus: Prefeitura de Pindorama Instala Barreira Sanitária

Com o objetivo de fornecer orientações, medidas de proteção e identificação de possíveis sintomas da Covid-19 a Prefeitura de Pindorama instalou barreira sanitária nas entradas do município e também no Jardim das Palmeiras e Roberto. A medida visa auxiliar a identificação precoce de casos para mapeamento da doença no município.

“Como função mais importante, os profissionais auferirão a temperatura daqueles que entram na cidade. Caso seja constatada febre, ocorrerá o encaminhamento para o local destinado ao atendimento específico e receberá orientações”, explicou a Prefeita Maria Inês.

Uma equipe com posta por agentes do departamento de saúde, bombeiro civil e a polícia militar coleta informações para monitoramento e orientam quanto ao uso de máscaras, álcool em gel e a importância do isolamento social. De acordo com o boletim epidemiológico, a cidade de Pindorama possui 58 casos confirmados, 48 curados, 74 suspeitos e dois óbitos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

