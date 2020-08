Coronavírus: Prefeitura de Catiguá Realiza Pulverização com Hipoclorito de Sódio

Em combate ao coronavírus, diversas cidades adotaram a desinfecção de ruas e espaços públicos. O município de Catiguá também adotou esse método. Nos dias 5 e 6 de Agosto a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em parceria com a Prefeitura realizaram a desinfecção em ruas e avenidas.

Agentes equipados com máscaras de proteção efetuaram a limpeza. O procedimento realizado em diversos bairros reforça a sanitização dos espaços públicos, com o objetivo de minimizar o risco de contaminação pelo novo coronavírus.

A ação envolve ainda a lavagem de praças, escolas, pontos de ônibus e, principalmente, em áreas próximas a unidades de saúde.

A mistura usada para a higienização dos locais combina água, cloro e hipoclorito de sódio (composto químico usado frequentemente como desinfetante e alvejante), conforme recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), utilizada pelos caminhões e na aplicação com bombas costais de pulverização.

De acordo com o boletim epidemiológico a cidade de Catiguá possui 162 casos confirmados, 129 curados, 31 suspeitos, 3 óbitos.

