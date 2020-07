Coronavírus: Novais Restringe Horário de Funcionamento do Comércio

A Prefeitura de Novais publicou na última segunda-feira (27), um novo decreto com alterações no horário de funcionamento do comércio local.

A medida visa conter a propagação do novo coronavírus prevendo adoção de medidas temporárias de contenção e isolamento social.

De acordo com o novo decreto válido até o dia 10 de Agosto, está proibida a venda de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos comerciais, das 20h às 6h, de segunda à sexta-feira e durante 24 horas aos sábados e domingos, estendendo a proibição inclusive ao sistema delivery e drive thru. Também é proibido o atendimento ao público em açougues, mercearias e supermercados e demais atividades de vendas de alimentos ou bebidas aos domingos, sendo permitidas atividades internas e a adoção de entrega a domicílio e drive thru. Na publicação também houve alteração no horário dos estabelecimentos essenciais, de segunda a sexta-feira o comércio funcionará até às 20h e aos sábados até às 18h.

De acordo com o Departamento de Saúde do município há 92 casos confirmados, 61 curados, 143 descartados, 61 suspeitos e 1 óbito.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook