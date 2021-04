Coronavírus: Horário do Transporte Coletivo é Ampliado Para Evitar Aglomerações

Para garantir o distanciamento entre os passageiros, foram disponibilizados horários extras de ônibus. A partir desta quarta-feira, dia 07, os coletivos terão saída do Terminal Urbano de hora em hora das 5h às 9h, das 11h às 14h e das 16h às 19h, de segunda à sexta-feira.

As mudanças foram implementadas com base em avaliações preliminares, realizadas pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), em atendimento à necessidade de utilização de ônibus pela população, que deve seguir os protocolos de distanciamento controlado e o uso obrigatório de máscara como medidas preventivas à Covid-19.

As determinações de higienização com relação ao combate ao coronavírus serão reforçadas, com obrigatoriedade de uso de máscaras por motoristas e usuários, além do respeito quanto ao distanciamento social.

O trajeto segue o cronograma que está disponível no site da Secretaria de Trânsito: www.catanduva.sp.gov.br/transito/transporte-coletivo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local