Coronavac: 3,3 Mil Doses Chegam Para 2ª Etapa de Vacinação dos Profissionais de Saúde

Mais 3,3 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan, chegou na tarde de ontem em Catanduva para a segunda etapa de vacinação dos profissionais de saúde. São necessárias as aplicações de duas doses para a imunização surtir efeito desejado. O prazo para que estas duas doses sejam aplicadas variam de acordo com o imunizante utilizado, para a Coronavac, o período para tomar a segunda dose é de14 até 28 dias, depois da primeira.

Na nova remessa recebida, 1.940 delas serão para os profissionais de saúde que tomaram a coronavac e agora aguardam a segunda etapa. Outras 780 serão aplicadas nos idosos acima de 90 anos, que também aguardavam a segunda dose.

A Secretaria de Saúde inicia essa etapa de vacinação nesta terça-feira, dia 02 de março. Dentro da remessa disponibilizada à Catanduva nesta segunda-feira, dia 1º de março, 580 doses serão destinadas a nova fase de imunização que atenderá idosos de 77 a 79 anos. Essa nova fase terá início na próxima quarta-feira, dia 3.

Segundo a secretaria, Até o momento, somado às doses que chegaram hoje, dia 1º, Catanduva computa 16.711 doses já recebidas.

São quatro postos de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde, Centro Dia do Idoso, Cras Bom Pastor e Drive-thru na avenida Mogi das Cruzes, no Aeroporto, ao lado do bebedouro da Saec. Os idosos devem comparecer aos postos de vacinação portando RG ou qualquer outro documento com foto que comprove sua idade. O horário de vacinação é das 8 às 17 horas.

Número – Mais três mortes pela Covid-19 foram confirmadas em Catanduva. São no total até o momento 214 óbitos. Atualmente a cidade tem 7920 casos confirmados da doença e uma taxa de ocupação de leitos de UTI, no Hospital Emilio Carlos era de 95% e na enfermaria 127,2%. No São Domingos, Unimed, 50% dos leitos de UTI estavam lotados e 72,7% dos leitos de enfermaria estavam sendo utilizados. cidade contabiliza ainda 7650 curados da Covid-19.

Karla Konda

Editora Chefe