Coral Sintonia Perfeita abre programação do Natal Iluminado

Em clima natalino, o Coral Sintonia Perfeita, abrilhantou a abertura oficial da campanha Natal Iluminado em sua apresentação realizada na noite de ontem (9), na Igreja da Matriz. O evento foi aberto à toda comunidade que foi contagiado pelas canções apresentadas pelo coral.

De acordo com a aposentada Cecília Ribeiro, as músicas natalinas acalentam o coração de quem as ouve. “A música engrandece e amadurece. Faz com que todos se sintam mais vivos. Particularmente, ela significa muito para mim. Acredito que nos deixa com a alma mais leve”, comentou.

Para Natália Leite, uma das telespectadoras do evento, a apresentação estava carregada de magia e emoção. “Fiquei arrepiada e os meus olhos se encheram de lágrimas ao assistir a apresentação. O espírito natalino traz essa magia. Acredito que esse espírito de natal deve ser cultivado sempre,” destacou.

O programa Natal Iluminado é resultado da união de quatro instituições: Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), Associação Comercial e Empresarial (ACE), Sesc e a Prefeitura de Catanduva. Para fechar a programação natalina, o Coral Sintonia Perfeita volta a se apresentar na Praça da República, às 20h30, na segunda-feira, dia 23. O evento também será marcado pela premiação dos vencedores do concurso Luzes de Natal.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local