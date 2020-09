Copa Virtual De Futsal Catanduva É Alternativa Para Escolinhas E Alunos Do Esporte

A ‘Copa Virtual de Futsal Catanduva’ foi criada exatamente pela impossibilidade dos treinos e jogos acontecerem. Não foi só o futsal que teve esse tipo de modalidade on-line para os alunos e atletas, ainda em Catanduva o basquete, ginástica artística e outros esportes contaram com a plataforma on-line para continuar as atividades.

Segundo o administrador e organizador da página, Michel Ricardo dos Reis, contou que como muitas escolinhas então passando por dificuldade financeiras, foi uma forma de muitos profissionais manterem contato com seus alunos/atletas, com seus familiares e amigos.

“Uma forma também de a gente interagir com os alunos, mantendo o vínculo e aquele espírito de competição presente nos esportes”.

Para participar basta a pessoa acessar a página @futsalcatanduva no Instagram e interagir por meio dos stories, votando por meio das enquetes na sua equipe preferida quando os jogos estão disponibilizados.

“Todos estão nesta expectativa de mudança de fase laranja para amarela. Mas também acredito que possa ser um pouco complicado a volta as atividades por conta de lidarmos com crianças. Por mais que respeitamos os protocolos, sempre haverá o medo e a indecisão dos pais em encaminhar os seus filhos.

