Copa Padre Albino de Futebol Recebe Destaque Do Jornalismo

A Copa Padre Albino de Futebol Society nos seus últimos jogos recebeu um destaque do Jornalismo Esportivo: o Jornalista Marcelo Duarte. Formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP e fundador da editora Panda Books, Duarte promoveu um debate sobre histórias do futebol antes dos jogos que definiram a classificação dos vencedores da partida.

Conhecido pela série de livros “O Guia dos Curiosos” com nove diferentes volumes, Duarte merece prestígio por cobrir três Copas do Mundo, cinco Olimpíadas e dois Panamericanos. Trabalhou nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, quando apresentou o quadro “Pequim de A a Z”, com curiosidades sobre Pequim e os Jogos Olímpicos. Também apresentou o programa “Loucos por Futebol”, entre 2002 e 2015 e recebeu o Prêmio APCA na categoria rádio.

Segundo o professor Igor Braz, coordenador do curso de Educação Física da UNIFIPA e responsável pela organização da Copa, o objetivo da visita de Duarte foi proporcionar momentos de confraternização por meio do futebol e ao mesmo tempo celebrar os 100 anos da chegada de Padre Albino na cidade.

Iniciada no dia 05 de junho, onze times participaram da Copa, representando países classificados para a Copa do Mundo da Rússia, divididos em dois grupos.

