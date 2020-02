Copa Municipal de Futsal de Catiguá Arrecada Mais de 400kg de Alimentos

Na última quarta-feira, 19 de Fevereiro, a Prefeitura de Catiguá promoveu a grande final da Copa Municipal de Futsal. A disputa foi entre os times “Os Maldosos” e “Mutirão”, em seguida, o jogo eletrizante foi entre as equipes do “Só quem é” e os “Boleiros”. O time “Só quem é” foi o grande campeão da Copa Municipal, após decisão por pênaltis.

A entrada foi solidária, apenas 1kg de alimento que foi encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade para as famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social. No total, foram arrecadados 435kg de alimentos. O evento também contou com a participação especial da Prefeita Vera Vallejo, do Vice-Prefeito Lourecinho, além do vereador Danilo Martins e do Diretor de Serviços Urbanos Leonardo Silva.

“A Copa Municipal Futsal de Catiguá é uma tradição que acontece desde 2017 e sempre quando a realizamos fazemos essa campanha de arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade, este ano foi especial por que além da quantia arrecadada surpreender o jogo da final foi emocionante do começo ao fim, a população nos ajudou e aproveito para agradecer a todos aqueles que doaram que possamos ajudar ainda mais as famílias mais carentes de nossa cidade,” comentou a Prefeita Vera Vallejo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local