Copa do Mundo Vem à Catanduva Com Explosão de Sabores

O gostinho da vitória de 2 a 0 do Brasil diante do time da Costa Rica foi mais do que esperado pelos torcedores na manhã de ontem (22). Mas, em Catanduva, outro gostinho também vem roubando a cena – é a explosão de sabores de representantes da Copa do Mundo que pode ser encontrada aqui na Cidade Feitiço. Não foi para a Rússia? Sem problemas, você pode conferir de perto a especialidade desse país em um hambúrguer. São eles que, aliás, recebem nomes de países e fazem sucesso entre os degustadores.

Em entrevista ao O Regional, Hector Gibeli, dono de uma hamburgueria de Catanduva, conta que a novidade surgiu pela comemoração da Copa do Mundo, que não pode passar em branco. “E é um atrativo, uma forma de interagir com o público, para que eles venham experimentar novos sabores, além do cardápio tradicional que nós já temos”, disse. No estabelecimento dele, que segue uma franquia de São José do Rio Preto, a cada 15 dias há o especial da semana, que não integra a receita que já consta no cardápio. “A ideia foi fazer com que os especiais da copa entrassem na semana dos especiais”, explica.

O time de representantes é formado por – Brasil, Inglaterra, França, Espanha, Japão, Suíça, Alemanha e Argentina. Cada um traz, na receita, um dos atrativos principais. O preparo dos funcionários para essas novidades começou uma semana antes da implantação. “Toda vez que eles criam uma receita nova, eles fazem uma ficha técnica, como preparar, a montagem… E a gente reproduz. Uma semana antes, fazemos testes para analisar sabor, textura para ver se está tudo no padrão”, comenta.

Como toda novidade, inicialmente os clientes ficaram receosos, mas depois dos primeiros dias, já aderiram a seleção gourmet. “A gente divulga, o garçom tenta convencer o público a experimentar. O que mais está saindo hoje é o da Rússia. Já comi todos e o que mais gostei foi o do Brasil, que inicialmente é um dos que o pessoal mais tem receio, porque vê que o hambúrguer é de feijoada, mas o sabor me surpreendeu”, disse.

Entre os queridinhos, a Rússia que traz strogonoff no lanche vence em disparado. Além dele, o Brasil é um dos que se sobressaem entre os clientes que buscam novidades. O da França, que tem quatro queijos, também é um dos favoritos na seleção dos sabores. Os valores variam entre R$ 23,90 e R$ 27, sendo que o último é o do Japão que traz salmão na receita. O combo com lanche, batata e refrigerante custa entre R$ 33,90 e 37,90. Outro estabelecimento da cidade também lançou o time de sanduiches da temporada. São eles – Itália, França, Espanha, Alemanha, Uruguai, Inglaterra, Argentina e Brasil. Cada um pode ser conferido de perto desde abril a cada dia da semana, com exceção do Brasil que está disponível diariamente. Na receita está além do hambúrguer, queijo típico brasileiro, mix de folhas, bacon e maionese verde.

Foi justamente o Brasil um dos favoritos em enquete realizada na unidade de Catanduva. A campanha que foi finalizada no início do mês elegeu também a Alemanha entre os sabores mais vendidos na cidade. O segundo hambúrguer traz na composição cebola caramelizada, queijo emental, bacon, tomate e mostarda rústica. O preço é de R$ 25 o lanche e R$ 32 o combo que inclui refrigerante e batata frita.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local