Copa do Mundo: Como Proteger Seu Pet Dos Barulhos De Fogos e Buzinas?

A Copa do Mundo já começou e com ela os fogos de artifício e buzinas. É muito comum que família, amigos e colegas de trabalho queiram comemorar os jogos da seleção brasileira com muito barulho e festança, mas os cães possuem a audição sensível e isso pode levá-los a passar mal, com risco de consequências graves.

Algumas reações dos cães aos sons permitem identificar se ele se incomoda ou lida bem com o barulho.

O primeiro sintoma entre os cachorros que têm medo é adotar uma postura mais alerta. Eles evitam fazer coisas que o deixem “vulnerável”, como comer, beber água, dormir, ou mesmo fazer suas necessidades com tanta frequência quanto costuma; Cães mais ansiosos podem se esconder ou ficar pedindo colo, pulando e chorando; Posturas curvadas, com as orelhas abaixadas, pupilas dilatadas, rabo abaixado ou entre as patas traseiras também são sinais de que o cãozinho está assustado. Os sintomas mais extremos são salivação excessiva, batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante e tentar fugir. Alguns cães podem também ficar agressivos. Para deixar os pets mais confortáveis, nossa reportagem separou algumas dicas para você proteger seu cãozinho dos barulhos.

Feche portas e janelas de vidro e coloque uma música em alto volume. Isso ajuda a protegê-lo dos sons e evita que ele fique mais assustado ou nervoso; Caso os fogos comecem e você perceba que ele ainda está atento ao barulho, faça festa ao ouvir os sons, como se fosse uma comemoração, para que ele associe o momento a coisas positivas. Enquanto isso ofereça petiscos ou brinquedos que ele adora, com animação e sorrindo. É um ótimo jeito de fazê-lo perceber que está seguro, já que cães entendem muito bem nossas expressões faciais. Não pegue o cãozinho no colo, mesmo que ele peça. Isso é entendido por ele como sinal de insegurança e o nervosismo dele vai continuar ou até piorar. Lembre-se de mostrar a ele que você está no controle da situação e assegurar que está protegido.

É importante tomar cuidado para os traumas que podem ser gerados por medo ou estresse. Se for esse o caso do seu pet, procure um profissional para dar início ao tratamento. A superação de um trauma é quase sempre demorada e envolve recaídas, tentativas, erros e acertos. Por vezes, é necessário o acompanhamento de um adestrador, que pode identificar métodos mais eficientes para cada cãozinho a lidar da melhor forma com esse medo. Enquanto o cãozinho não estiver livre des­se medo, é importante evitar que ele passe por uma situação crítica como os fogos du­­rante o período da Copa do Mundo.

Da Reportagem Local