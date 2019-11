Coordenadores Têm Até A Próxima 6ª Feira Para Preencher Questionário Do Enade

Com o intuito de conhecer melhor o ensino superior do país, o Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira realizou a convocação de coordenadores dos cursos avaliados pelo Enade – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes de 2019. Eles têm até o dia 6 de dezembro para preencher o Questionário do Coordenador de Curso, que está disponível no site do Enade.

A aplicação desse questionário é uma forma de coletar informações sobre os mais de nove mil cursos que são avaliados pelo exame, realizado no último domingo, dia 24 de novembro. As respostas serão analisadas em conjunto com outros dados do Enade, como o Questionário do Estudante, que tem o objetivo de traçar o perfil dos alunos. “Os coordenadores devem responder 74 questões, sendo 19 de cunho socioeconômico e sobre o exercício da coordenação de curso. As outras 55 questões avaliam os processos pedagógicos e a infraestrutura da instituição a que o coordenador está vinculado. Neste ano, quase 400 mil alunos foram avaliados no exame. O Enade de 2019 avaliou cursos das áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias, arquitetura e urbanismo. Também foram analisados os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança”, diz a informação do MEC – Ministério da Educação.

Enade

“Aplicado desde 2004, o Enade é uma das avaliações do Sinaes – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e tem como objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação conhecimentos, competências e habilidades dos concluintes. Os cursos de cada área são avaliados a cada três anos”.

Da Reportagem Local