Coopercitrus Realiza Comemoração Do Dia Nacional Do “Campo Limpo”

Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, localizada em Catanduva, receberá na sexta-feira (30), o evento Campo Limpo que visa a importância da preservação do meio ambiente na cidade e no campo, às 10h e traz como tema em 2019, “Juntos, semeando o campo limpo”.

Uma das propostas do Campo Limpo é incentivar toda a sociedade a trabalhar de forma ecologicamente correta. Comemorado em agosto, o Dia do Campo Limpo reconhece a importância do envolvimento de todos no descarte de embalagens para preservar o meio ambiente. Sempre incentivando boas práticas ambientas, para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, a Coopercitrus, em parceria com o inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), realizará a 15ª edição do evento.

O Sistema Campo Limpo tem resultados expressivos, são mais de 530 mil toneladas de embalagens corretamente destinadas desde 2002, quando o programa entrou em operação. Ao retirar dos campos 94% das embalagens plásticas primárias comercializadas, o Brasil se mantém como líder mundial em destinação adequada desse material, evitando assim, a emissão de 688 mil toneladas de CO2 na atmosfera.

Desde 2016, o Programa de Educação Ambiental (PEA) do Sistema Campo Limpo, aborda o tema responsabilidade compartilhada, com enfoque no compromisso da sociedade, o papel da escola e da família, na importância da preservação do meio ambiente. Para trabalhar esse tema com as crianças dos 4º anos das escolas municipais das cidades que celebram o Dia do Campo Limpo, os professores recebem capacitação e materiais para praticarem de forma lúdica nas salas de aulas o assunto. Além disso, um concurso de desenho é realizado entre os alunos dos 4º anos, que faz parte do programa e tem como objetivo levar seus participantes à reflexão, conscientização e a participação em atividades relacionadas à preservação do meio ambiente. Este ano, o tema do desenho é “o aluno como protagonista na destinação dos resíduos sólidos”, e entre todos os participantes serão premiados os três melhores desenhos de cada cidade, a professora e a escola do primeiro lugar de cada município.

Ariane Pio

Da Reportagem Local