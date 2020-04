Cooperativas Entregam Doações Arrecadadas em Show Solidário

Catanduva entregaram mais de dez mil itens arrecadados no lançamento do Circuito Sescoop/SP de Cultura, durante apresentação do cantor Almir Sater.

O evento solidário foi realizado em comemoração aos 20 anos do projeto, idealizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo.

Cada ingresso do show foi trocado por um kit solidário, contendo dois litros de leite e um pacote de papel higiênico com quatro unidades. Ao todo, foram arrecadados 4.331 litros de leite e 5.932 unidades de papel higiênico.

A renda obtida na praça de alimentação também foi dividida entre as entidades: AVOIAM, Associação Lar da Criança Lola Zancaner, Cáritas Diocesana, Corujas do Bem e Lar São Paulo Apóstolo.

“A quantidade expressiva de doações demonstra a força e a representatividade do cooperativismo e traz à tona a importância do 7º princípio cooperativista: o interesse pela comunidade que, mais uma vez, se mostra presente a partir das parcerias e intercooperação de todos os envolvidos”.

A supervisora de vendas da Uniodonto, Roberta Zanqueta Alfredo agradeceu o empenho da equipe e dos voluntários envolvidos, além da comunidade. Reconhecimento também destacado pela secretária de Eventos da Unimed Catanduva, Célia Scopim. “Foi maravilhoso. Este é o resultado alcançado pelo esforço de todos nós”, disse.

Também estiveram presentes na entrega, representando as cooperativas parceiras, o gerente geral da Uniodonto, Wilson Rodrigues Centurion Junior, a gerente de Conta Jurídica do Sicredi, Natália Soldati, e a analista de Comunicação da Unimed Catanduva, Patrícia Santos.

