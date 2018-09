Cooperados Participam de Capacitação Sobre Noções em Educação Ambiental

Os cooperados do Recicla Catanduva participam de capacitação sobre noções em educação ambiental. Durante dois meses os cooperados serão orientados pelos profissionais do Instituto Federal de Catanduva e contam com o apoio da Saec (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva). A ação tem como objetivo dar respaldo e fortalecer cada vez mais a cooperativa, responsável por fazer a reciclagem de vários tipos de materiais.

“Durante dois meses, cooperados participarão do curso “Educação Ambiental e Sustentabilidade: orientações e práticas para o dia a dia”, ministrado por profissionais do Núcleo de Economia Solidária (Nesol) do Instituto. As aulas teóricas são realizadas no prédio da Superintendência. A ação visa ao fortalecimento da cooperativa – responsável pela reciclagem dos materiais coletados pela SAEC ao longo do ano”, informa a Saec.

Nesta semana, os cooperados também participaram de um evento na Praça da República e orientaram a população sobre a importância de separar o material reciclado.

“A gente explica para todo mundo quais são os materiais que são recicláveis e quais não são. Também informamos sobre a importância de separar, pois o nosso trabalho é esse. E uma curiosidade que quase ninguém sabe: não são todas as garrafas de plástico que a gente recicla, por exemplo, a que faz barulho não é reciclada. A gente não acha comprador para elas”, informam os cooperados.

Para a profissional do IF que auxilia os cooperados, a garrafa que faz o barulho deve ter algum componente que não deve ser reciclado, por isso o produto não é vendável.

SERVIÇO

Para conhecer mais sobre o trabalho da cooperativa ou para levar material reciclagem, os interessados devem comparecer na Rua São Paulo, onde era o antigo projeto Luxo do Lixo.

Karla Sibro

Da Reportagem Local