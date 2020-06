CONVERSANDO COM UM JUÍZ

Eu sempre pautei o meu trabalho pela retidão e disciplina, disse ele. Formei uma família dando bons exemplos de conduta e me aposentei com a consciência do dever cumprido. Aceitei o convite e vejo-me agora em uma delicada situação, pois não tenho como negar a veracidade das informações bem como a nova materialidade dos fatos. Nunca fui afeito a religião e, por tradição familiar, cumpria em ocasiões especiais os devidos protocolos. Reconheço, agora, na humildade que me cabe, um desleixo: como pude cumprir com absoluto denodo todas as obrigações do cargo e sequer pensar em um conteúdo de tamanha importância. Nas minhas reflexões, morrer era uma pauta ainda imprópria. Agora, diante destas incontestes provas, percebo que uma nova realidade se abre aos meus precários conhecimentos. Assombra-me reconhecer que somente a cultura do mundo não valida a felicidade que tanto se almeja. Tive um corpo que materializou a minha existência no plano físico e agora tenho também um corpo tão igual quanto, e é deste corpo que, telepaticamente, se assim posso dizer, transmito á sensitiva o meu pensar. Quanto á família guardo um nível de equilíbrio, consciente dos valores morais de cada um. Sou grato a todos por esta oportunidade e seguirei sim nesta caravana, pois tenho muito a aprender. Este texto constitui um dos muitos que, semanalmente, acontece em nosso grupo. Busquei na memória e redigi da interlocução, em nada fugindo ao pensamento do respeitável magistrado. Os visitantes, normalmente em número de cinquenta, são espíritos (pessoas) de todas as classes sociais: em sua maioria são idosos católicos, tanto homens quanto mulheres; também juízes, promotores, professores, advogados, enfim, pessoas com nível acadêmico são frequentes na plateia, sem contar jovens e estudantes também alheios à nova realidade. Inúmeros são os desabafos e o mais usual: como posso ter morrido se nada me lembro, e ter ainda um corpo igualzinho? Somando a estes exemplos são trazidos pela contraparte espiritual obsessores ávidos de vingança com os seus algozes do passado, agora em corpo físico. A realidade espiritual é tão marcante quando espíritos de consolidada obstinação no mal são também trazidos para o diálogo. São criaturas de grotescas aparências que, pela indução mental materializam em si próprio um revestimento animalizado para infundir medo e domínio. A cultura do homem simples, ingênuo ou arrogante, não faz ideia da companhia espiritual que pode atrair quando se desvia da boa conduta. Daí, o orai e vigiai os próprios pensamentos, principalmente. O objetivo deste texto é esclarecer, pois nestes tempos tão tumultuados a informação é sempre de grande valia. Portanto, aprende quem quer ou aqueles que superando as amarras da religião buscam conhecer as Leis do Criador. A verdade é única: noventa e cinco por cento da humanidade desconhece que a vida continua do outro lado. Marca-se presença no enterro do amigo, mas, dificilmente a reflexão sequer conjectura que, na manhã seguinte, o velório poderá ser o dele.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria

Empresarial Ltda

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL

