Convenção Define Ricardo Rebelato Candidato a Prefeito e Fabio Manzano Vice

O Partido Progressista (PP) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizaram sua convenção na manhã de ontem. Dentre as deliberações entre seus filiados, definiram pela candidatura do empresário Ricardo Rebelato e divulgaram o vice – Fábio Rinaldi Manzano. A coligação será denominada de Progresso Catanduva.

As duas siglas já haviam divulgado o apoio mútuo anteriormente, mas o nome do candidato a vice somente foi revelado durante a convenção.

O Progressista vem com uma chapa completa de 20 candidatos a vereadores, dentre eles sete são mulheres.

“Hoje foi um dia importante e feliz. Mais um passo foi dado e estou confiante no que está por vir. O Partido está com um bom time de candidatos a vereadores e vai disputar essa eleição com a chapa completa, vale ressaltar que sete são mulheres. Meu vice foi anunciado e sei que ele esta preparado para buscar o progresso de Catanduva junto comigo”, afirmou Rebelato.

“Conforme já havia anunciado, o MDB formalizou a coligação com grupo de partidos que indicou candidato Ricardo Rebelato, com essas discussões em andamento, com propostas físicas, a exemplo de alterar algumas legislações para uma Catanduva desenvolvimentista, de apaziguar a situação entre Executivo e Legislativo, isso é imprescindível, a exemplo que nós não barganhamos apoio político por cargos, queremos técnicos para as pastas”, disse Manzano.

Sobre ser o candidato a vice, Manzano afirmou: “as discussões avançaram e tanto o grupo do Progressista e até do MDB, aventaram meu nome como vice. Eu não coloquei nenhuma objeção e isso caminhou para que o então pré-candidato Rebelato visse com bons olhos e definisse”.

O MDB, por enquanto, tem três mulheres e dois homens como candidatos a vereadores. “Mas temos até o dia 26 para pleitearmos mais vagas de forma individual. Apesar de todas as chamadas aos filiados, não conseguimos o engajamento que sonhamos ainda. E este é um dos motes da campanha “Nunca fui político, mas vou me envolver nessas eleições””, afirmou o presidente do MDB em Catanduva e agora candidato a vice, Manzano.

O Progressista tem como aliado também o Partido Republicanos.

Karla Konda

Editora Chefe