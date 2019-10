Contratação Para O Fim De Ano Visa Boa Oportunidade De Trabalho e Negócios

Segundo balanço de anos anteriores do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), o comércio contratou mais ou menos 500 funcionários para o trabalho de fim de ano e em 2019 não será diferente. O otimismo sobre a economia com a chegada do Black Friday, 13º e do Natal aumenta as esperanças de melhora no comércio de Catanduva.

“As expectativas são muito positivas para contratação de temporários neste final de ano. Vimos uma tímida, mas crescente melhora nos últimos anos quando o assunto é comércio varejista. Além do aquecimento nas vendas, que normalmente começa com a injeção da primeira parcela do 13°, estamos esperançosos quanto o aumento na contratação de temporários. Uma ótima oportunidade de primeiro emprego a aqueles que nunca trabalharam e também de recolocação no mercado de trabalho aos que estavam desempregados”, analisa o presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior

Os trabalhos temporários, muitas vezes, são a porta de entrada das pessoas para o mercado formal. Nesse sentido, há grande expectativa para a geração de vagas temporárias, que geralmente acontece no fim do ano, por conta do Natal e da Black Friday.

Neste ano, o emprego no comércio varejista do Estado de São Paulo deve aumentar em 7,86% em relação aos 30,6 mil registrados em 2018. Serão 33 mil trabalhadores temporários para o fim do ano, de acordo com a estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Metade das vagas deve ser aberta pelo varejo de vestuário, tecidos e calçados. Os supermercados concentrarão cerca de 25% das vagas e o restante será dividido, principalmente, entre os segmentos de eletrodomésticos; eletrônicos e lojas de departamentos; móveis e decoração; farmácias e perfumarias.

Segundo a assessoria econômica da Entidade, a expectativa para este ano está melhor, tanto pela conjuntura geral, quanto pelos resultados do setor, que têm apontado alta de 5%. Em setembro, também houve o pagamento da primeira parcela dos 13º dos aposentados e a liberação de recursos do PIS e do FGTS, trazendo recursos para o mercado.

Outro fator que reforça essa análise é o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), medido pela FecomercioSP, que, em setembro, atingiu 115,3 pontos – alta de 13,2% em relação ao mesmo mês de 2018.

Ariane Pio

Da Reportagem Local