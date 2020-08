Contran Divulga Cronograma de Campanhas de Segurança no Trânsito

O cronograma da Campanha Educativa de Trânsito de 2020, que será realizada em todo o país até dezembro de 2020, foi publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira (7).

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão consultivo do Ministério da Infraestrutura, manteve como mote da campanha a mesma mensagem da campanha Maio Amarelo, Perceba o risco, proteja a vida.

A mensagem será divulgada pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) a partir já deste mês de agosto, com o mote do uso do cinto de segurança e da cadeirinha ou assento de elevação infantil. A ideia é mostrar que além de serem itens importantes para a prevenção de lesões, esses equipamentos salvam vidas.

Em setembro, quando ocorre a Semana Nacional de Trânsito, a campanha vai abordar a vulnerabilidade dos pedestres, ciclistas, motociclistas e pessoas com deficiência. Segundo o diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Frederico Carneiro, esse grupo está mais exposto ao risco de lesões, caso sofram um acidente. Por isso, em face do crescente número de fatalidades envolvendo especialmente motociclistas e ciclistas, entregadores, a campanha vai reforçar que o uso de capacete pode salvar vidas. Ainda em setembro, a relação de violência e conflitos entre os usuários do trânsito também serão pontos abordados.

Para outubro, ainda com mesmo grupo como alvo, o enfoque será no maior risco de acidentes noturnos pela dificuldade de visibilidade. Assim, as campanhas educativas vão apontar para a importância de ver e ser visto no trânsito.

Em novembro , mês cujo terceiro domingo é dedicado ao Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito, a campanha deve levar a uma reflexão sobre como as lesões e sequelas psicológicas e sociais impactam a vida das vítimas e de seus familiares depois do acidente. Já os riscos de pilotar ou dirigir após consumo de álcool ou de drogas ilícitas, no período de festas de fim de ano, estará na promoção de ações integradas com a fiscalização no último mês do ano.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook